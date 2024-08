News

"Bruce Springsteen: Born in the U.S.A." erscheint als "40th Anniversary Limited Edition" (Update)

Sony Music veröffentlicht Bruce Springsteens "Born in the U.S.A." als "40th Anniversary Edition" LP. Das Hit-Album aus dem Jahr 1984 erscheint in einer limitierten "Red Vinyl"-Editition im Gatefold-Cover mit einem exklusiven Booklet, neuen Liner Notes und einer vierfarbigen Lithografie. Der Verkaufsstart ist für den 14.06.2024 geplant.

Update: Exklusiv in Japan wird neben der LP im September auch noch eine "40th Anniversary Edition" auf vier Blu-Spec CDs veröffentlicht, die neben dem "Born in the U.S.A."-Album noch ein Live-Konzert vom 22.08.1985 enthält und als Import bei jpc.de bestellt werden kann.

bereits erhältlich:

