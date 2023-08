News

Neuer Pioneer Hybrid-Plattenspieler PLX-CRSS12

Pioneer DJ bringt mit dem PLX-CRSS12 einen neuen Plattenspieler auf den Markt, der vor allem für DJs viele neue Funktionen bieten soll. Zunächst einmal handelt es sich um einen klassischen manuellen Plattenspieler mit Direktantrieb, der neben einem Pitch-Regler über eine dreistufig einstellbare Anlauf und Bremsgeschwindigkeit verfügt.

Die Besonderheit des PLX-CRSS12 ist der digital-analoge Hybrid-Betrieb im Zusammenspiel mit DJ-Software wie Serato DJ Pro oder rekordbox. Im DVS-Modus kann der Plattenteller zur Musiksteuerung und Scratchen in der Software auch ganz ohne Tonarm genutzt werden. Mit der "Magvell Clamp" lässt sich einstellen, wie schwer oder leicht sich eine Platte anfühlen soll. Diese fixiert die Schallplatten und sorgt so auch für eine bessere Abspielbarkeit leicht welliger Platten. Über Pads lassen sich außerdem verschiedene Sample-Funktionen steuern und auf einem OLED-Display werden verschiedene Status-Informationen angezeigt. In einem YouTube-Video zeigt Pioneer die verschiedenen Möglichkeiten des Geräts. Der PLX-CRSS12 soll ab September für 1399 EUR (UVP) im Handel erhältlich sein.

Zum einfachen Musikhören bietet Pioneer DJ weiterhin die einfacheren Direktantriebs-Plattenspieler PLX-500 sowie den PLX-1000 an, aus dem viele Komponenten in den PLX-CRSS12 übernommen wurden.

