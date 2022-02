News

Neuer "Lightyear"-Trailer für Pixars "Toy Story" Spin Off online

Pixar hat den ersten offiziellen Trailer für "Lightyear" veröffentlicht. Das "Toy Story" Spin Off erzählt die Hintergrundgeschichte des Weltraumhelden Buzz Lightyear inklusive vieler Referenzen an Science Fiction-Klassiker wie "Star Wars" und soll am 16.06.2022 in den deutschen Kinos starten.

