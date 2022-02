News

Denis Villeneuves "Dune" für 10 Oscars nominiert

Denis Villeneuves "Dune" ist einer der großen Kandidaten im Rennen um die "Oscars" in diesem Jahr. Insgesamt zehn Nominierungen hat die Neuverfilmung von Frank Herberts Sciience Fiction-Romans "Der Wüstenplanet" heute von der "Academy of Motion Pictures Arts and Sciences" erhalten.

Dazu gehören neben der "Best Picture"-Kategorie vor allem technische Kategorien wie Kamera, Schnitt, Musik, Sound und visuelle Effekte. Denis Villeneuve wurde zwar nicht als bester Regisseur nominiert, hat aber zumindest neben dem "Besten Film" auch als Co-Drehbuchautor persönliche Chancen auf einen Oscar.

Die meisten Nominierungen (12) hat der Western "The Power of the Dog" erhalten, der bei Netflix zu sehen ist. Zu den weiteren nominierten Filmen gehören u.a. "Belfast", "West Side Story" und "Licorice Pizza". Eine komplette Übersicht der Nominierungen gibt es auf der offiziellen Oscar-Website.

Die Oscar-Verleihung findet in diesem Jahr in der Nacht vom 27. auf den 28. März 2022 statt.

