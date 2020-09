News

Neue Panasonic Lumix S5-Kamera mit 4K & HDR

Mit der neuen Panasonic LUMIX S5 Vollformat-Kamera erhält die L-Mount Allianz von Panasonic, Leica und Sigma einen weiteren Zuwachs für Fotografie und Video.

Das Kernstück der LUMIX S5 ist der 24 Megapixel Vollformatsensor mit großem Dynamikumfang und sehr rauscharmer Bildqualität. Hierfür kommt die bereits aus der LUMIX S1H bekannte Dual-Native-ISO Technologie zum Einsatz, die bei der LUMIX S5 sowohl im Foto- als auch im Videomodus die Bildqualität optimiert. Die Lichtempfindlichkeit des Sensors reicht von ISO 100 bis zu ISO 51.200. Noch höhere Auflösungen sind mit dem High Resolution Modus möglich, der Aufnahmen mit 96 Megapixel im RAW- oder JPG-Format erstellt.

Ultra HD-Video kann mit Frameraten von 60p/50p/30p/25p/24p in MP4 mit H.264 oder H.265-Kompression aufgenommen werden. Die maximale Videobitrate beträgt 200 Mbps. Ausserdem sind auch HDR & Cinemascope-Aufnahmen (4K 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p) möglich. Slowmotion/Zeitraffer-Aufnahmen werden in 4K mit 60, 30, 15, 10 5, 2, 1 fps unterstützt, in 1080p sogar noch feiner abgestuft mit 180, 150, 120, 100, 60, 30, 15, 10, 5, 2, 1 fps.

Intern kann die LUMIX S5 bis zu 4K 60p 4:2:0 (10-Bit) und 4K 30p 4:2:2 (10 Bit) aufnehmen. Über den HDMI-Ausgang sind sogar bis zu 4K 60p 4:2:2 (10-Bit) möglich.

Der verbesserte DFD-High-Speed-Autofokus nutzt Echtzeit Deep-Learning-Technologie, um bei Menschen und Tieren die Augen, den Kopf und den Körper optimal zu erkennen. Das sorgt für deutlich schnelleres und präziseres Fokussieren bei Foto- und Filmaufnahmen. Weiterhin besitzt die Lumix Kamera eine interne 5-Achsen-Bildstabilisierung (Body I.S.). Ausserdem verfügt die LUMIX S5 über einen großen elektronischen OLED-Sucher mit 2,36 Mio. Bildpunkten, einer Verzögerung von weniger als 0,005 Sekunden und einer hohen 0,74-fachen Vergrößerung.

Das kompakte Gehäuse der LUMIX S5 ist aus Magnesium gefertigt und gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Der neue DMW-BLK22 Akku hat eine Kapazität von 2.200mAh mit der ca. 470 Aufnahmen (max. 1.500 in Power Save LVF-Modus) erreicht werden können. Die LUMIX S5 hat zwei SDXC-Speicherkartenplätze. Speicherplatz 1 ist mit dem Übertragungsstandard UHS-II (V90) und Speicherplatz 2 mit dem Standard UHS-I kompatibel. Die LUMIX S5 unterstützt 5GHz & 2,4GHz Wi-Fi sowie Bluetooth 4.2 (BLE - Bluetooth Low Energy) für eine sichere und schnelle kabellose Verbindung, die als Kamera-Fernbedienung oder für den Datentransfer genutzt werden kann.

Die Lumix S5 wird Ende September 2020 als Gehäuse und im Kit mit dem 20-60mm S-Objektiv im Handel erhältlich sein.

Anzeige

Lumix S5 Gehäuse:

UVP Deutschland 1.948,61 € inkl. 16% MwSt.

UVP Österreich 1.999,00 € inkl. 20% MwSt.

Lumix S5 + 20-60mm Objektiv:

UVP Deutschland 2.241,04 € inkl. 16% MwSt.

UVP Österreich 2.299,00 € inkl. 20% MwSt.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.