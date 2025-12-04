News

Neue Kollektion der Art Basel Miami Beach 2025 im Samsung Art Store

Samsung erweitert mit einer kuratierten Kollektion der Art Basel Miami Beach 2025 den Samsung Art Store. Die Kollektion umfasst 24 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler aus 7 renommierten Galerien und ist die fünfte digitale Art Basel-Kollektion als Teil der langjährigen Partnerschaft zwischen Samsung und Art Basel.

Die Werke werden physisch im sonnigen Miami Beach ausgestellt und sind nach Ende der Messe für alle Nutzer des Art Store verfügbar. Die handverlesene Auswahl stammt aus den Galerien Instituto de Visión, Kurimanzutto, Meredith Rosen Gallery, Nina Johnson, Vermelho, Sean Kelly und Charlie James Gallery und spiegelt die kulturelle Vielfalt und die vielstimmigen Perspektiven wider, die die Gegenwartskunst heute prägen.

Zu den Highlights zählen neben „Energía de la visión de Ayahuasca“ (2022) der indigenen bildenden Künstlerin Olinda Silvano aus Peru auch „40 Hearts“ (2018) der amerikanischen Konzeptkünstlerin Jennifer Rubell und das Werk der Zwillings-Künstler The Pérez Bros., „Victoria Park“ (2025). Daneben sind auch George Nelson Prestons „Apenas Cinco Semanas Da Kissama e as Colinas Do Brasil Nos Surpreenderam“ (2019) und Aycoobos „Luna Ilena“ (2024) Teil der Kollektion.

Es ist die bereits fünfte kuratierte Sammlung, die Samsung in Partnerschaft mit der Kunstmesse Art Basel im Art Store verfügbar macht.

„Mit der 2025er Kollektion wollen wir die besondere Energie der Messe einfach und nach Hause bringen“, sagt Daria Greene, Head of Content and Curation, Samsung Art Store. „Jedes Werk eröffnet eine eigene kulturelle Perspektive und bereichert die stetig wachsende Auswahl im Samsung Art Store.“

Wir waren zwar nicht in Miami Beach, dafür aber bei der Art Basel Paris zusammen mit Samsung vor Ort:

Der Samsung Art Store wurde in 2025 auf die TV-Serien Neo QLED 8K, Neo QLED 4K und QLED ausgeweitet. Außerdem ist er auf den Lifestyle-TVs The Frame und The Frame Pro verfügbar.

