SciFi-Thriller "Lookout - Der Turm" erscheint auf Blu-ray Disc

Tiberius Film veröffentlicht "Lookout - Der Turm" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller über unheimliche Ereignisse in einem abgelegenen Wald, der nach Bränden von einer Wächterin in einem Turm observiert werden soll, erscheint am 05.03.2026 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet.

