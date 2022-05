News

Neue "Denon Live"-Talkrunde mit drei Weltneuheiten von der High End

Denon präsentiert zur High End eine neue Episode der Info-Show "Denon Live - Die digitale Talkrunde". Die Denon Live Spezialausgabe kommt am kommenden Freitag direkt von der High End in München. Im Rahmen der Show sollen u.a. drei Weltneuheiten von Denon präsentiert werden.

Der Livestream auf YouTube beginnt am 20.05.2022 um 19 Uhr. Für Fragen steht ein Live-Chat zur Verfügung. Wer schon vorab Fragen hat, kann diese auch per E-Mail an technik@denon.de mit dem Betreff "Denon Live" einreichen.

