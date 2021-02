News

Neue "Denon Live"-Talkrunde in dieser Woche

Denon präsentiert in dieser Woche die neueste Episode der Info-Show "Denon Live - Die digitale Talkrunde". Die Themen dieser Denon Live-Ausgabe sind die neue Denon Home Sound Bar 550 und HDMI 2.1 für 8K Gaming.

Der Livestream auf YouTube beginnt am 19.02.2021 um 19 Uhr. Für Fragen steht ein Live-Chat zur Verfügung. Wer schon vorab Fragen hat, kann diese auch per E-Mail an technik@denon.de mit dem Betreff "Denon Live" einreichen.