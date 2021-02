News

Neuer Teufel Store in Wien eröffnet

Lautsprecher Teufel hat am 12. Februar 2021 den Teufel Store Wien in der Mariahilferstraße 119 eröffnet. Nachdem bereits im Oktober 2018 im EMI Store Wien in der Kärntner Straße von Teufel eine Shop-in-Shop-Fläche eingerichtet wurde, bietet der neue Teufel Store auf 200 Quadratmetern Fläche jetzt noch weitaus mehr Platz für Vorführungen. Dazu steht im Gewölbekeller ein 30 Quadratmeter großes Kino in Diamantform zur Verfügung. Der zweite Vorführraum soll eine „Comfort Zone“ im Wohnzimmer-Ambiente bieten.

Individuelle Vorführtermine können auf www.teufel.de/shops gebucht und vorab auch die gewünschten Lautsprecher zum Vergleich ausgesucht werden.

www.teufel.de/sales