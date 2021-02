News

Neue "An American Werewolf in London" 4K Ultra HD Blu-ray als "3 Disc Special Edition"

Turbine Medien veröffentlicht "An American Werewolf in London" im März in einer neuen 3 Disc-Special Edition inklusive Ultra HD Blu-ray und remasterter Blu-ray Disc. Im Unterschied zur limitierten "4 Disc Ultimate Edition" ist bei der Neuauflage des John Landis-Klassikers keine Soundtrack-CD enthalten. Die neue "An American Werewolf in London" Ultra HD Blu-ray soll ab dem 12.03.2021 im Handel erhältlich sein.