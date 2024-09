News

"Queen: Queen I" erscheint als "Collector's Edition" mit 2024 Mix auf CD & Vinyl LP

EMI veröffentlicht "Queen: Queen I" am 25.10.2024 als limitierte "Deluxe Collector's Edition". Das Queen-Debüt-Album aus dem Jahr 1973 erscheint mit neuem "2024 Mix" auf CD & LP. Laut Brian May handelt es sich nicht um ein einfaches Remastering sondern eine brandneue Rekonstruktion des gesamten Queen-Debütalbums:

"Alle Aufführungen sind genau so, wie sie ursprünglich 1973 erschienen, aber jedes Instrument wurde überarbeitet, um die 'Live'-Umgebungsklänge zu produzieren, die wir ursprünglich gerne verwendet hätten. Das Ergebnis ist "Queen", wie es mit dem heutigen Wissen und der Technologie geklungen hätte - eine Premiere."

Neben einer einfachen CD und 180 Gramm-Schallplatte erscheint "Queen I" auch als "Deluxe Edition" Doppel-CD sowie als "Limited Super Deluxe Collector's Edition" mit 6 CDs und LP mit zusätzlichen Aufnahmen. Das Boxset mit 108-seitigem Begleitbuch enthält 63 Tracks mit 43 brandneuen Mixen, darunter das Originalalbum mit seiner beabsichtigten restaurierten Reihenfolge, intime Fly-on-the-Wall-Töne von Queen im Studio, Demos, seltenen Live-Tracks und bisher ungehörten Aufnahmen von Queens allererster Live-Performance in London im August 1970.

Tracklisting Queen I Collector’s Edition (6CD+LP)

CD 1: Queen I - 2024 Mix

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

6 Liar

7 The Night Comes Down

8 Modern Times Rock 'n' Roll

9 Son And Daughter

10 Jesus

11 Seven Seas Of Rhye...

CD2: De Lane Lea Demos - 2024 Mix

1 Keep Yourself Alive

2 The Night Comes Down

3 Great King Rat

4 Jesus

5 Liar

CD3: Queen I Sessions

1 Keep Yourself Alive (Trident Take 13 - Unused Master)

2 Doing All Right (Trident Take 1 - with Guide Vocal)

3 Great King Rat (De Lane Lea Take 1 - with Guide Vocal)

4 Mad The Swine (Trident Take 3 - with Guide Vocal)

5 My Fairy King (Trident Backing Track In Development)

6 Liar (Trident Take 1 – Unused Master)

7 The Night Comes Down (De Lane Lea Takes 1 & 2 - with Guide Vocal)

8 Modern Times Rock 'n' Roll (Trident Takes 8 & 9)

9 Son And Daughter (Trident Takes 1 & 2 - with Guide Vocal)

10 Jesus (De Lane Lea Take 2 - with Guide Vocal)

11 Seven Seas Of Rhye… (Trident Take 3)

12 See What A Fool I've Been (De Lane Lea Test Session)

CD4: Queen I Backing Tracks

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

6 Liar

7 The Night Comes Down

8 Modern Times Rock 'n' Roll

9 Son And Daughter

10 Jesus

11 Seven Seas Of Rhye…

CD5: Queen I At The BBC

1 My Fairy King (BBC Session 1, February 1973)

2 Keep Yourself Alive (BBC Session 1, February 1973)

3 Doing All Right (BBC Session 1, February 1973)

4 Liar (BBC Session 1, February 1973)

5 Keep Yourself Alive (BBC Session 2, July 1973)

6 Liar (BBC Session 2, July 1973)

7 Son And Daughter (BBC Session 2, July 1973)

8 Modern Times Rock 'n' Roll (BBC Session 3, December 1973)

9 Great King Rat (BBC Session 3, December 1973

10 Son And Daughter (BBC Session 3, December 1973

11 Modern Times Rock 'n' Roll (BBC Session 4, April 1974)

CD6: Queen I Live

1 Son And Daughter (Live at the Rainbow - March 1974)

2 Guitar Solo (Live at the Rainbow - March 1974)

3 Son And Daughter (Reprise) (Live at the Rainbow - March 1974)

4 Great King Rat (Live at the Rainbow - March 1974)

5 Keep Yourself Alive (Live at the Rainbow - March 1974)

6 Drum Solo (Live at the Rainbow - March 1974)

7 Keep Yourself Alive (Reprise) (Live at the Rainbow - March 1974)

8 Modern Times Rock 'n' Roll (Live at the Rainbow - March 1974)

9 Liar (Live at the Rainbow - March 1974)

10 Hangman (Live in San Diego - March 1976)

11 Doing All Right (Live in San Diego - March 1976)

12 Jesus (Live at Imperial College - August 1970)

13 I’m A Man (Live at Imperial College - August 1970)

LP: Queen I - 2024 Mix

Side One

1 Keep Yourself Alive

2 Doing All Right

3 Great King Rat

4 Mad The Swine

5 My Fairy King

Side Two

1 Liar

2 The Night Comes Down

3 Modern Times Rock 'n' Roll

4 Son And Daughter

5 Jesus

6 Seven Seas Of Rhye…

bereits erhältlich:

