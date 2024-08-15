News

Neue 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks und Sondereditionen von Universal, Warner & Paramount (Update)

15.08.2024 (Karsten Serck)

Universal, Warner und Paramount veröffentlichen im Herbst zahlreiche neue Ultra HD Blu-ray-Steelbooks und Sondereditionen.

Update: Bei Amazon sind Vorbestellungen teilweise wieder nur kurzzeitig möglich aber die Steelbooks meist auch bei jpc verfügbar.

10.10.2024

17.10.2024

30.10.2024

Anzeige

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK