Neue 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbooks und Sondereditionen von Universal, Warner & Paramount (Update)
15.08.2024 (Karsten Serck)
Universal, Warner und Paramount veröffentlichen im Herbst zahlreiche neue Ultra HD Blu-ray-Steelbooks und Sondereditionen.
Update: Bei Amazon sind Vorbestellungen teilweise wieder nur kurzzeitig möglich aber die Steelbooks meist auch bei jpc verfügbar.
10.10.2024
- Five Nights at Freddy's - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Five Nights at Freddy's - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Friedhof der Kuscheltiere - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Friedhof der Kuscheltiere - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Rosemary's Baby - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Rosemary's Baby - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Sleepy Hollow - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Sleepy Hollow - Limited Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- A Quiet Place: Tag Eins - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
17.10.2024
- Über den Dächern von Nizza - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Über den Dächern von Nizza - Limited Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- The Ring - Limited Steelbook + Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Ring - Limited Steelbook + Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Mad Max 5 Film Collection im Benzinkanister [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Furiosa: A Mad Max Saga - Black & Chrome Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 5 Film Collection [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Mad Max 5 Film Collection im Benzinkanister [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
30.10.2024
- The Frighteners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- The Frighteners - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Die Addams Family in verrückter Tradition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Die Addams Family in verrückter Tradition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
