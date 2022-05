News

Netflix will auch Live-Streaming anbieten

Netflix arbeitet laut Informationen von "Deadline" an verschiedenen Live-Streaming-Angeboten

Während bei Netflix bislang ausschließlich fertig produzierte Filme & Serien auf Abruf angeboten werden, könnten zukünftig u.a. Stand Up-Comedy-Events und Wettwerbe wie "Dance 100" als Live-Stream bei Netflix gezeigt werden.

Derzeit befindet sich die Entwicklung noch in einem früheren Stadium und es ist derzeit noch kein Starttermin absehbar. Dazu sollen erst einmal entsprechende Formate enwickelt werden.

Netflix hat sich lange Leit mit seinem Filmen und Serien vor allem am klassischen Pay TV orientiert und mit dem "Binge Watching" eine Alternative zum klassischen Fernsehen etabliert aber zuletzt bereits mit "The Circle" oder "Love is Blind" auch klassische TV-Shows produziert.

