Warner: Erster "Eraser: Reborn"-Trailer für Schwarzenegger-Remake online

Warner hat den ersten Trailer für "Eraser: Reborn" veröffentlicht:

Das Remake des Arnold Schwarzenegger-Klassikers "Eraser" soll in den USA am 07.06.2022 auf Blu-ray Disc und DVD veröffentlicht werden. In Deutschland ist zunächst ein Kinostart am 31.03.2022 geplant. Ein deutscher Trailer wurde aber bislang noch nicht veröffentlicht.

Während beim Action-Film aus dem Jahr 1996 Arnold Schwarzenegger und Vanessa Williams die beiden Hauptrollen spielten, sind bei der Neuverfilmung u.a. Dominic Sherwood (City of Angels) und Jacky Lai (V-Wars) dabei. Regie führte John Pogue (Deep Blue Sea 3).

Die Handlung dreht sich um den U.S. Marshal Mason Pollard, der darauf spezialisiert ist, den vermeintlichen Tod von Personen zu inszenieren, die im Rahmen des Zeugenschutzprogramms eine neue Identität benötigen.

