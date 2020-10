News

Nächstes Apple-Event am 13.10. - iPhone 12 erwartet

Apple kündigt sein nächstes Live-Event für den 13. Oktober an. Unter dem Slogan "Hi, Speed" wird voraussichtlich die nächste iPhone-Generation vorgestellt werden, von der auch die Unterstützung von 5G-Netzwerken erwartet wird. Die Veranstaltung wird am 13.10. ab 19:00 Uhr u.a. bei YouTube als Live-Stream übertragen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.