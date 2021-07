News

"Mortal Kombat" Making of zum 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Start online

Warner hat rund eine Woche vor der Veröffentlichung von "Mortal Kombat" (2021) ein Making of zum Film veröffentlicht. Aufgrund der Altersfreigabe ist das rund 21 Minuten lange englischsprachige "From Game to Screen"-Featurette nur direkt bei YouTube abrufbar.

Der neue "Mortal Kombat"-Film von Simon McQuoid erscheint am 22.07.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray und wird in beiden Blu-ray-Formanten neben der Standard-Edition auch als Steelbook erhältlich sein. Der englische Ton wird als Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core präsentiert, die deutsche Synchronfassung sowie zahlreiche weitere Sprachen aber nur in Dolby Digital 5.1. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt voraussichtlich auch Dolby Vision.

"Mortal Kombat" ist bereits bei Apple iTunes als Ultra HD-Stream mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Ton erhältlich oder alternativ auch bei Amazon Prime Video in 4K & HDR10.

Streaming:

Bereits erhältlich:

Mortal Kombat (4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Dolby Atmos (Englisch), Dolby Digital 5.1 (Deutsch u.a.)

Extras:

Deleted Scenes (03:54 min.)

Vom Spiel auf die Leinwand: Making-of Mortal Kombat (21:22 min.)

Lieblingscharaktere der Fans (16:39 min.)

Kampf-Koreografie (09:01 min.)

Into the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat (03:57 min.)

Szenenaufbau - 7 Featurettes (11:48 min.)

