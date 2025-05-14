News

Thriller "Last Breath" mit Auro 3D-Ton auf Blu-ray Disc (Update)

SquareOne veröffentlicht "Last Breath - Jeder Atemzug zählt!" auf Blu-ray Disc. Der auf wahren Ereignissen basierende Tiefsee-Thriller mit Woody Harrelson läuft ab dem 08.05.2025 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 28.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Laut den vorliegenden Handelsinformationen soll die Blu-ray Disc sogar über einen Auro 3D-Mix verfügen.

Update: "Last Breath" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

