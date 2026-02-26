News

Miller & Kreisel Movie 5.1-Mehrkanal-Lautsprecherset für unter 1.000 EUR im Angebot

Das auch bei uns getestete Miller & Kreisel Movie 5.1-System gibt es zurzeit zum Sonderpreis von 989 EUR. Das klangstarke Ensemble beeindruckt mit drei identischen Front-Lautsprechern (K50, Front Rechts, Center/im Querformat nutzbar/Rechts) und zwei K40 Tripolen für einen weitläufigen Surroundbereich. Ein Seidenkalotten-Hochtöner und ein Tiefe-/Mitteltöner mit leichter, belastbarer Fiberglas-Membran stellen die Bestückung aller Boxen dar. Bei den K50 kommt an jeder Seite jeweils noch ein Breitbänder für eine besonders räumliche Wiedergabe hinzu. Wandhalterungen sind bei den passiven Komponenten des Sets gleich mit angebracht, robuste Abdeckgitter für die Lautsprecher befinden sich im Lieferumfang. Fehlt noch der aktive Subwoofer, der mit 250 Watt Impulsleistung eine tadellose Performance bereithält.

Hier gibt es das Miller & Kreisel Movie 5.1-System für 989 EUR

