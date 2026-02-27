News

Paramount gewinnt Warner-Übernahme-Wettstreit gegen Netflix

Paramount Skydance steht vor der Übernahme des Hollywood-Studios Warner Bros. nach einem Bieter-Wettbewerb mit Netflix. Nachdem Netflix ursprünglich bereits im Dezember 2025 eine Einigung mit Warner Bros. Discovery zur Übernahme von Warner Bros. inklusive den Film und TV-Produktions-Studios sowie HBO Max und HBO für insgesamt 82.7 Milliarden USD angekündigt hatte, konnte Paramount Skydance in den letzten Monaten sein Angebot verbessern, welches zusätzlich Warners TV-Sender wie CNN, TBS und TNT umfasst, an denen Netflix kein Interesse hatte.

Jetzt verkündete Netflix, kein weiteres höheres Angebot für Warner mehr abgeben zu wollen, da sich die Übernahme finanziell nicht mehr rechne:

Wir glauben, dass wir starke Verwalter der ikonischen Marken von Warner Bros. gewesen wären und dass unser Deal die Unterhaltungsindustrie gestärkt und mehr Produktionsarbeitsplätze in den USA erhalten und geschaffen hätte. Aber diese Transaktion war immer ein "schön zu haben" zum richtigen Preis, kein "Muss" zu irgendeinem Preis.

Das letzte Angebot von Paramount Skydance soll bei 31 USD pro Warner Bros Discovery-Aktie und einem Gesamtwert von insgesamt 111 Milliarden USD gelegen haben. Netflix profitiert sogar vom Verzicht auf ein höheres Angebot, da Warner für den Rückzug aus der ursprünglichen Vereinbarung mit Netflix eine Vertragsstrafe von 2.8 Milliarden USD zahlen muss.

Eine Übernahme von Warner durch Netflix hätte das klassische Modell der mehrstufigen Auswertung von Warner-Filmen im Kino sowie später auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc, Pay TV und digitalen Plattformen stark verändern können.

Paramount ist zwar mit Paramount+ ebenfalls im Streaming-Markt aktiv, bietet seine Kino-Produktionen aber trotzdem weiterhin in verschiedenen Formaten und auf zahlreichen anderen Plattformen an. Deswegen werden Paramount bessere Chancen bei den Genehmigungsverfahren durch die weltweiten Wettbewerbsbehörden zugerechnet. Falls diese scheitern und eine Übernahme verhindern sollten, hat sich Paramount zur Zahlung von 7 Milliarden USD an Warner Bros. Discovery verpflichtet.

