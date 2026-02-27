"Der große Irrtum (Der Konformist)" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Filmjuwelen veröffentlicht "Der große Irrtum (Der Konformist)" (Il conformista) auf Ultra HD Blu-ray. Der Bernardo Bertolucci-Klassiker aus dem Jahr 1970 mit Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda und Enzo Tarascio erscheint am 25.06.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und ist mit deutschem und italienischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und eine Bonus-Disc mit einem "Bernardo Bertolucci: Reflections on Cinema"-Featurette geplant.
Der große Irrtum [4K Ultra HD Blu-ray]
Bildformat: 1,66:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Italienisch DTS-HD MA 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch
Extras:
- Booklet, C-Card
- Audiokommentar von Filmhistoriker Dr. Rolf Giesen
Blu-ray:
- Bernardo Bertolucci: Reflections on Cinema (OmU)
- Filmplakate, Werbeplakat
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.