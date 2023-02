News

MGM: Erster Trailer für Guy Ritchie-Thriller "The Covenant" bei Amazon Prime Video

MGM hat den ersten Trailer für den neuen Guy Ritchie Action-Thriller "The Covenant" mit Jake Gyllenhaal veröffentlicht:

"The Covenant" startet im April in den US-Kinos und wird hierzulande voraussichtlich bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Der Film erzählt die Geschichte eines verletzten US-Soldaten in Afghanistan, der von seinem Dolmetscher (Dar Salim) gerettet wird und später ins Kriegsgebiet zurückkehrt um seinen Retter mitsamt Familie vor den Taliban in Sicherheit bringen.

