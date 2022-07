News

Marvel: Neuer "Blade"-Kinofilm kommt 2023

Marvel hat auf der Comic Con in San Diego den Starttermin für den bereits seit längerer Zeit geplanten neuen "Blade"-Kinofilm angekündigt. Dieser soll am 03.11.2023 in den US-Kinos starten.

Die "Daywalker"-Hauptrolle des in den früheren Filmen von Wesley Snipes gespielten Vampirjägers übernimmt in dem Marvel-Reboot Mahershala Ali, der zuvor bereits u.a. in "Alita: Battle Angel" und der Marvel-Serie "Luke Cage" zu sehen war. Regie führt Bassam Tariq.

Details zum Inhalt des neuen "Blade"-Films wurden noch nicht verraten.

