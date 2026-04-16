News

"Madonna: Confessions II" erscheint auf CD & Vinyl-LP

16.04.2026 (Karsten Serck)

Warner Music veröffentlicht das neue Madonna-Album "Confessions II" im Juli auf CD & LP. Die Fortsetzung von "Confessions on a Dancefloor" enthält zwölf neue Songs und wird neben der Standard-CD mit Nonstop-Mix auch in zwei CD-Varianten mit 12 einzelnen Songs und vier Bonus-Tracks inklusive einer Premium-Edition mit Poster angeboten.

Die LP enthält in der einfachen Variante den Nonstop-Mix und wird in verschiedenen Farbvarianten angeboten. Die "Extended Version" auf zwei Schallplatten mit 12 Titeln + Bonus-Tracks ist in limitierter Auflage exklusiv bei Amazon.de (Translucent Vinyl) und jpc.de (Pink Vinyl) erhältlich.

Der Verkaufsstart von "Confessions II" ist für den 03.07.2026 geplant.

bereits erhältlich:

|


Privacy Manager
  ZURÜCK