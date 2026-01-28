News
"Dracula" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)
28.01.2026 (Karsten Serck)
"Dracula" erscheint noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Der bereits 2021 von Universal als 4K-Steelbook veröffentlichte S/W-Klassiker mit Bela Lugosi aus dem Jahr 1931 wird am 20.12.2024 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc veröffentlicht. Das Mediabook wird mit mehreren Cover-Varianten angeboten.
Update: Am 30.03.2026 erscheint "Dracula" noch einmal in einer "Hartbox"-Edition inklusive Soundtrack-CD auf Ultra HD Blu-ray.
- Dracula - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Dracula - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Dracula - Mediabook C [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.