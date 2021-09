News

M. Night Shyamalans "OLD"mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "OLD" im Winter fürs Heimkino. Der neue Mystery-Thriller von M. Night Shyamalan nach "Glass" wird in Deutschland laut aktuellen Handelsinformationen vorausssichtlich am 09.12.2021 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

Aus den USA gibt es inzwischen auch erste Informationen zur Ausstattung von "OLD". Demnach wird die Ultra HD Blu-ray mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein und als Bonus-Material neben vier Making of-Featurettes über mehrere Deleted Scenes verfügen. In den USA soll "OLD" bereits ab dem 19.10.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erhältlich sein.

