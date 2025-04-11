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Action-Komödie "Love Hurts - Liebe tut weh" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Love Hurts - Liebe tut weh" auf Blu-ray Disc. Die Action-Komödie mit Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu und Sean Astin erscheint am 12.06.2025 auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Die Blu-ray Disc ist mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, Deleted Scenes sowie ein alternatives Ende geplant.

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