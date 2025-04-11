News

"Der Meister und Margarita" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

11.04.2025 (Karsten Serck)

Capelight veröffentlicht "Der Meister und Margarita" (Master i Magarita) auf Ultra HD Blu-ray. Das Fantasy-Drama mit August Diehl läuft ab dem 01.05.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 07.08.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook inklusive Blu-ray Disc.

Der Meister und Margarita - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray]

Bildformat: 2,39:1

Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Deutsch und Russisch/Deutsch/Latein/Aramäisch DTS-HD MA 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial:

24-seitiges Booklet mit einem Text von Christiane Peitz
Kinotrailer

