Sony: Neuer "28 Years Later: The Bone Temple"-Trailer online

04.12.2025 (Karsten Serck)

Sony hat einen neuen Trailer für "28 Years Later: The Bone Temple" veröffentlicht:

Danny Boyles Fortsetzung der Horror-Reihe soll am 15.01.2026 in den deutschen Kinos starten und direkt an die Ereignisse von "28 Years Later" anknüpfen.

