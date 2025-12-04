News
Sony: Neuer "28 Years Later: The Bone Temple"-Trailer online
04.12.2025 (Karsten Serck)
Sony hat einen neuen Trailer für "28 Years Later: The Bone Temple" veröffentlicht:
Danny Boyles Fortsetzung der Horror-Reihe soll am 15.01.2026 in den deutschen Kinos starten und direkt an die Ereignisse von "28 Years Later" anknüpfen.
