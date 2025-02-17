News
"Lola rennt" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
18.02.2025 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Lola rennt" auf Ultra HD Blu-ray. Tom Tykwers Thriller-Drama aus dem Jahr 1998 mit Franka Potente, Moritz Bleibtreu und Herbert Knaup erscheint am 30.05.2025 als Ultra HD Blu-ray mit DTS HD 5.1-Ton im Mediabook. Als Bonus-Material sind u.a. Audiokommentare, Making of und ein Musikvideo geplant.
