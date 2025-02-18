News

"Tangerine Dream: Phaedra" erscheint als Blu-ray Disc & CD "50th Anniversary Edition"

Universal veröffentlicht "Tangerine Dream: Phaedra" als "50th Anniversary"-Boxset mit Blu-ray Disc, fünf CDs und einem illustrierten Buch.

Die CDs enthalten eine remasterten Mix des Original-Albums aus dem Jahr 1974, Outtakes aus den Aufnahmesessions auf zwei CDs und ein Live-Konzert im Victoria Palace Theatre in London aus dem Juni 1974. Auf der Blu-ray Disc wird "Phaedra" außerdem mit einem 5.1-Surround-Mix von Steven Wilson präsentiert.

Der Verkaufsstart ist für den 18.04.2025 geplant.

