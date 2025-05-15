"Drop - Tödliches Date" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "Drop - Tödliches Date" im Juli auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Thriller von "Happy Death Day" und "Freaky"-Regisseur Christopher Landon erscheint am 10.07.2025 fürs Heimkino. Die 4K-Edition enthält den Film nur auf Ultra HD Blu-rayohne zusätzliche Blu-ray Disc.
Beide Blu-ray-Varianten werden mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar des Regisseurs, ein Making of sowie die Featurettes "Appetit auf Panik" und "Mörderische Chemie" geplant.
