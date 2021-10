News

LG-Fernseher bekommen Auto Filmmaker Mode für Amazon Prime Video

LG beginnt in dieser Woche mit dem weltweiten Rollout eines Updates mit dem alle LG 4K und 8K-Fernseher aus den Modelljahren 2020 und 2021 bei der Wiedergabe von Filmen und Serien bei Amazon Prime Video automatisch den "Filmmaker Mode" nutzen können. Dazu wird auf LG-Fernsehern ab webOS 5.0 eine Kennung übermittelt, die den Filmmaker Mode aktiviert.

LG zwingt den Filmmaker Mode den Benutzern aber nicht auf: Bei der erstmaligen Wiedergabe im Filmmaker Mode mit Amazon Prime Video soll zur Bestätigung zunächst ein PopUp-Fenster erscheinen und der Filmmaker Mode im Einstellungs-Menü auch komplett deaktiviert werden können.

Zu den Inhalten mit Filmmaker Mode bei Amazon Prime Video gehören u.a. The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War und die neue Serie "The Wheel of Time".

Beim "Filmmaker Mode" werden u.a. Voreinstellungen für das Bildformat, Farben und die Bildwiederholungsrate genutzt. Insbesondere Post-Processing-Funktionen wie die Zwischenbildberechnung, die die Darstellung von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde glättet, sollen auf diesem Wege einfach abgeschaltet werden können.

