"Cash Truck" mit Jason Statham in 4K bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

StudioCanal bietet "Cash Truck" (Wrath of Man) ab sofort in 4K bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an.

Der Action-Thriller von Guy Ritchie mit Jason Statham ist ein Remake des französischen Films "Cash Truck - Der Tod fährt mit" aus dem Jahr 2004 und erscheint am 11.11.2021 auch auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray.

Beide Blu-ray-Versionen werden mit einem deutschen und englischen DTS HD MA 5.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant.

