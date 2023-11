News

LG erhält 33 CES Innovation Awards

LG Electronics ist von der CES in großem Umfang für die neusten Lifestyle-Lösungen ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung Anfang kommenden Jahres in Las Vegas wird das Unternehmen insgesamt 33 CES 2024 Innovation Awards erhalten. Darunter auch zwei der "Best of Innovation"-Awards für OLED-TVs. Von den 33 Awards gehen 15 an LG-Fernseher, davon wiederum zwölf an OLED-Modelle. Mit OLED-Fernsehern in den Größen von 42 bis 97 Zoll bietet der Hersteller eine besonders breite Palette sowie auch sehr innovative Formfaktoren. Weitere Auszeichnungen gehen an LG Soundbars, Xboom Lautsprecher und LG Smart TV webOS Apps sowie Home Appliance Geräte und Gaming-Monitore.

Die vollständige Liste und Details zu den Empfängern des CES 2024 Innovation Award werden auf der CES am 07. Januar bekannt gegeben.

