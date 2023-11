News

Neue Dolby Atmos-Kampagne mit Ed Sheeran

Dolby und Ed Sheeran feiern das Dolby Atmos Music-Erlebnis in der neuen globalen Markenkampagne "Love More in Dolby". Die Love More-Kampagne soll sich über das Jahr 2024 erstrecken. Beim neuesten Song "Magical" und dem Album "Autumn Variations" sollen Fans ein exklusives Hörerlebnis in Dolby Atmos genießen können. Im ersten Teil der Kampagne tritt Ed Sheeran in einem kurzen Konzert-Special (Klick!) auf.

Auch wird es eine exklusive, mit Dolby Atmos Inhalten bereicherte, digitale Fanseite geben. Die Website enthält auch ein Backstage-Interview, in dem Sheeran über seine ersten Erfahrungen mit Dolby Atmos, seine Herangehensweise an das Musikmachen und die kreative Idee hinter seiner jüngsten Ballade spricht. In Deutschland, Frankreich und Spanien startet das digitale Fanerlebnis am 27. November.

Das neue Ed Sheeran-Album "Autumn Variations" mit dem Titel "Magical" gibt es in Dolby Atmos auf Apple Music, Amazon Music und Tidal.

Weitere Informationen unter: www.dolby.com/en-gb/lovemore/

