"Last Looks" mit Charlie Hunnam, Mel Gibson und Morena Baccarin im November auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im November "Last Looks" auf Blu-ray Disc & DVD. Die Verfilmung des Hollywood-Thrillers von Howard Michael Gould mit Charlie Hunnam, Mel Gibson und Morena Baccarin erscheint am 11.11.2022 auf Blu-ray Disc.

Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Eine Ultra HD Blu-ray ist bislang nicht geplant.

Offizielle Synopsis:

Waldo ist ein junger, in Ungnade gefallener Polizist, der einst an Reality-TV-Shows über Cops mitgearbeitet hat. Nachdem er einen unschuldigen Mann ins Gefängnis gebracht hat, schottet er sich voller Reue von der Außenwelt ab und lebt jahrelang ein einsames Leben als Einsiedler. Als Waldo erfährt, dass seine Ex-Freundin Lorena ermordet wurde, will er der Sache auf den Grund gehen und beschließt den Fall, an dem sie zuletzt gearbeitet hat, zu untersuchen. Dabei stößt er auf den berühmten Filmstar Alister, dessen Frau vor Kurzem tot aufgefunden wurde. Schließlich wird Waldo von einem Filmstudio gebeten, Alisters Unschuld zu beweisen und den wahren Mörder von Lorena und Alisters Frau zu finden...

