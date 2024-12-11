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"Emmanuelle" (2024) erscheint auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht "Emmanuelle" auf Blu-ray Disc. Das 2024er-Remake des vor allem durch die Verfilmung mit Sylvia Kristel bekannten Roman-Klassikers von Emmanuelle Arsan mit mit Noémie Merlant und Naomi Watts erscheint ohne vorherigen Kinostart am 14.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

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