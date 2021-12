News

IOTAVX AVX17 17-Kanal-Vorstufe zum Vorbesteller-Preis bei HifiPilot

Bildquelle: HifiPilot

Die neue 17-Kanal-Vorstufe AVX17 (hier bei uns bereits im Preview) ist jetzt bei HifiPilot vorbestellbar. Im Rahmen einer Vorbesteller-Aktion ist der flexible Klangprozessor bis Ende Dezember für nur 1499 Euro statt 1799 Euro erhältlich. Darüber hinaus werden die ersten 30 Bestellungen dieser limitierten Aktion noch am 20. Dezember ausgeliefert. Wer die flexible Vorstufe also noch vor Weihnachten in Händen halten möchte, kann jetzt zu besonders attraktiven Konditionen zuschlagen. Das reguläre Lieferdatum späterer Bestellungen ist der 31. März 2022.

Hier geht's zur Vorbesteller-Aktion: www.hifipilot.de/IOTAVX-AVX17

