"Im Westen Nichts Neues" erscheint als 6 Disc "Ultimate Edition" auf Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Im Westen Nichts Neues" (All Quiet On The Western Front) im November auf Blu-ray Disc. Die Verfilmung des Erich Maria Remarque-Klassikers aus dem Jahr 1930 erscheint als "Ultimate Edition" mit 6 Discs auf Blu-ray Disc.

Details zur Ausstattung wurden noch nicht veröffentlicht. Der Verkaufsstart ist für den 04.11.2022 geplant.

Bei Netflix startet im Oktober eine Neuverfilmung von "Im Westen Nichts Neues" von Edward Berger, in der u.a. Daniel Brühl zu sehen ist. Zuvor soll der Film ab September in ausgewählten Kinos gezeigt werden.

