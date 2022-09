News

Die Disney+ Highlights im Oktober mit "Star Wars: Geschichten der Jedi" und mehr

Disney hat die Neustarts bei Disney+ für den kommenden Monat vorgestellt:

Halloween Highlights

THE WALKING DEAD – STAFFEL 11 ab 3. Oktober

GRIMCUTTY ab 10. Oktober

AMERICAN HORROR STORIES – STAFFEL 2 ab 12. Oktober

DAS GEHEIMNIS DER MUMIE ab 28. Oktober

+ Z-O-M-B-I-E-S – Teil 1-3

+ HOCUS POCUS

+ FRANKENWEENIE

+ MUPPETS HAUNTED MANSION

+ LEGO STAR WARS GRUSELGESCHICHTEN

+ JUST BEYOND

+ BAUMHAUS DES SCHRECKENS

+ THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

+ THE HOUSE AT NIGHT

+ BOOKS OF BLOOD

+ THE WALKING DEAD – STAFFEL 1-11

+ DAS OMEN

+ SCHATTEN DER WAHRHEIT

+ THE HILLS HAVE EYES: HÜGEL DER BLUTIGEN AUGEN

+ THE HILLS HAVE EYES 2

+ WHAT WE DO IN THE SHADOWS

+ THE VILLAGE – DAS DORF

+ READY OR NOT – AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, TOT

+ AMERICAN HORROR STORY – STAFFEL 1-10

+ AMERICAN HORROR STORIES – STAFFEL 1

Neuheiten

5. Oktober

The Bear: King of the Kitchen (Star)

7. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

12. Oktober

+ Big Shot – Staffel 2 (Disney)

+ Let the World See – Staffel 1 (Star)

14. Oktober

+ Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

+ Rosalinde (Star)

21. Oktober

+ Mija (Disney)

26. Oktober

+ Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1 (Star Wars)

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft“ – Staffel 2

Neue Katalog-Titel

5. Oktober

+ Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3 (Disney)

+ Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

7. Oktober

+ Lommbock (Star)

12. Oktober

+ Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic)

14. Oktober

+ Spider-Man: Far from Home (Star)

19. Oktober

+ Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5 (Star)

+ Pepper Ann – Staffel 1-3 (Disney)

+ Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

26. Oktober

+ The Good Doctor – Staffel 1-3 (Star)

+ The Spectacular Spider-Man – Staffel 1 (Marvel)

28. Oktober

+ Big Business – Außer Spesen nichts gewesen (Star)

