"Hitcher, der Highway Killer" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Im Oktober veröffentlicht Fernsehjuwelen "Hitcher, der Highway Killer" (The Hitcher) auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Action-Thriller mit Rutger Hauer, C. Thomas Howell und Jennifer Jason Leigh aus dem Jahr 1986 erscheint am 24.10.2024 in der Uncut-Fassung als Mediabook inklusive Blu-ray Disc fürs Heimkino.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch HDR10+ und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und eine Hintergrund-Doku geplant.
Hitcher, der Highway Killer (4K Ultra HD Blu-ray)
Bildformat: 2,35:1
Ton: Deutsch DTS-HD MA 2.0, Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Spanisch DTS-HD MA 2.0, Italienisch DTS-HD MA 2.0
Untertitel: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch
Bonusmaterial:
- Booklet von Dominik Starck
- Audiokommentar von Regisseur Robert Harmon und Drehbuchautor Eric Red
- Szenenspezifischer Audiokommentar
- Deutscher Kinotrailer, englischer Kinotrailer, 2 Teaser
- Dokumentation The Hitcher: How Do These Movies Get Made?
- Short Movies: China Lake (von Robert Harmon), The Room (von Rutger Hauer) (beide OmU)
