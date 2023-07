News

Hans Zimmers "The Last Samurai"-Soundtrack erscheint als "Golden Vinyl"-Edition

Real Gone Music veröffentlicht den Soundtrack von Hans Zimmer zu Edward Zwicks "The Last Samurai" (2003) mit Tom Cruise in einer limitierten Vinyl Sonder-Edition. Der Music Score wird auf zwei Schallplatten mit "Golden Vinyl"-Optik präsentiert und erscheint im Gatefold Cover mit einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren. Der Verkaufsstart ist für den 07.07.2023 geplant. Erst vor kurzem wurde auch Hans Zimmers "The Thin Red Line"-Soundtrack ebenfalls in einer limitierten Vinyl-Sonderedition veröffentlicht.

bereits erhältlich:

