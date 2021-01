News

"Godzilla vs. Kong"-Kinostart wird vorgezogen

Warner hat in den USA den Kinostart von "Godzilla vs. Kong" verschoben. Bislang war der Start für den 21.05.2021 geplant und wurde jetzt auf den 26.03.2021 vorgezogen. In den USA wird "Godzilla vs. King" wie alle großen Warner-Filme in diesem Jahr parallel zum Kinostart für einen Monat auch beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein.

In Deutschland ist "Godzilla vs. Kong" aktuell noch für den 20.05.2021 geplant und eine sichere Prognose für einen genauen Starttermin lässt sich derzeit kaum machen. Während Warner auch in England z.B. "Wonder Woman 1984" bereits zum Streaming anbietet, besteht in Deutschland bislang die Ausweich-Strategie für eventuelle Verzögerungen ausschließlich in der Verschiebung. So wird aber zumindest den Kinos, wenn Sie dann irgendwann wieder einmal öffnen dürfen, immerhin ein attraktives Programm geboten.

Der erste Trailer für "Godzilla vs. Kong" soll am kommenden Sonntag veröffentlicht werden.

