News

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" auf Herbst verschoben

Der Kinostart des neuen James Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) wurde erneut verschoben. In Deutschland war der Kinostart von "Bond 25" zuletzt für den 31.03.2021 geplant.

Auf der offiziellen James Bond-Website wurde jetzt angekündigt, dass "Keine Zeit zu sterben" weltweit am 08.10.2021 starten soll.

Sofern sich dieser Termin halten lässt, dürfte in Deutschland mit einem Start am 07.10.2021 zu rechnen sein.

