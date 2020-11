News

George Lucas-Film "Red Tails" gratis bei YouTube

Lucasfilm bietet aus Anlass des "Veterans Day" bis Ende November 2020 die George Lucas-Produktion "Red Tails" kostenlos bei YouTube an. Der Film steht in 1080p-Auflösung bei YouTube auch in Deutschland zum direkten Abruf bereit. Parallel ist auch die Hintergrund-Dokumentation Double Victory: The Tuskegee Airmen at War frei verfügbar. Weitere begleitende Informationen gibt es unter https://www.lucasfilm.com/tuskegeeairmen/.

"Red Tails" war nach einer langen Pause die erste Lucasfilm Spielfilm-Produktion, die nicht zu den "Star Wars" und "Indiana Jones"-Reihen gehört. Der von "The Wire"-Regisseur Anthony Hemingway inszenierte Film aus dem Jahr 2012 erzählt die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte der "Tuskegee"-Fliegerstaffel im Zweiten Weltkrieg.

Die Blu-ray Disc von "Red Tails" ist mit einem Auro-3D-Surround-Mix ausgestattet.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.