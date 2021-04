News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Erster Trailer für Renny Harlins "The Misfits" online

Paramount hat in den USA den ersten Trailer für "The Misfits" veröffentlicht. Der neue Heist-Thriller von Action-Veteran Renny Harlin mit Pierce Brosnan und Tim Roth soll in den USA im Juni sowohl im Kino als auch online starten. Für Deutschland ist bislang noch kein Starttermin bekannt.