Erster "The Kill Room"-Trailer mit Samuel L. Jackson & Uma Thurman online

Universal hat den ersten Trailer für "The Kill Room" veröffentlicht:

Die Gangster-Komödie mit Uma Thurman und Samuel L. Jackson soll am 21.03.2024 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Die Galeristin Patrice und Gauner Gordon verhökern ihre selbst gemalten Bilder unter dem Pseudonym „The Bagman“ und versetzen die New Yorker Kunstszene in hellste Aufregung. Doch der unerwartete Hype löst einen Strudel tödlicher Gefahren aus, als Patrices Drogendealer die Arbeit seiner Kundin publik macht und so die kriminelle Unterwelt plötzlich auf die elitäre Kunstwelt trifft.

