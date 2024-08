News

Star Wars: Erste "Skeleton Crew" & "Rebuild the Galaxy"-Trailer online

Disney+ hat im Rahmen des D23-Fan-Events den ersten Trailer für "Star Wars: Skeleton Crew" veröffentlicht:

Die Star Wars-Serie mit Jude Law soll am 03.12.2024 mit den ersten beiden Folgen bei Disney+ starten. "Star Wars: Skeleton Crew" soll im Zeitrahmen des "Mandalorian" spielen und handelt von einer Gruppe von Kindern, die im All gestrandet sind und versuchen, einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden. Die Serie wurde von "Spider-Man: No Way Home"-Regisseur Jon Watts und dem Drehbuchautor Christopher Ford entwickelt, die bereits bei "Spider-Man: Homecoming" zusammengearbeitet haben.

Darüber hinaus wurde auch der erste Trailer für das vierteilige LEGO Star Wars-Special "Rebuild the Galaxy" veröffentlicht, das ab dem 13.09.2024 bei Disney+ laufen soll:

