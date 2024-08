News

James Cameron kündigt "Avatar: Fire and Ash" für 2025 an

James Cameron hat im Rahmen des Disney-Fan-Events D23 den Titel des dritten Teils der Avatar-Reihe bekanntgegeben. "Avatar: Fire and Ash" soll am 17.12.2025 in den deutschen Kinos starten und laut Cameron noch mehr von Pandora als in den beiden ersten Teilen zeigen.

"Avatar: Fire and Ash" wurde zeitgleich mit "Avatar: The Way of Water" gedreht und erst zu einem eigenständigen Film als Cameron während der Drehbuchentwicklung feststellte, dass die Geschichte zu umfangreich für einen einzigen Film werden würde. Der vierte und fünfte Teil der "Avatar"-Reihe sind derzeit für 2029 und 2031 geplant.

